Раскрыта возможная зарплата Конте в «Наполи»

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Наполи» станет Антонио Конте. Этот специалист уже давненько – больше года – не имеет клубной прописки после увольнения из английского «Тоттенхэма». И вот в последние дни в прессе активно пишут о продвижении переговорного процесса между Конте и президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом.

Как сообщает La Repubblica, де Лаурентис предложил Конте зарплату в 9 миллионов евро за сезон. При этом ранее СМИ называли более скромные цифры.

В то же время отмечается, что в контракте Конте может быть прописан бонус в 1 миллион евро за победу в чемпионате Италии.