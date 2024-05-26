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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыта возможная зарплата Конте в «Наполи»

26 Мая 2024 • 16:58 Комментировать (1)
Наполи
...
Лечче
1 1.43 X 5.00 2 7.20
Через 0 ч. 49 мин.

Всё идёт к тому, что новым главным тренером «Наполи» станет Антонио Конте. Этот специалист уже давненько – больше года – не имеет клубной прописки после увольнения из английского «Тоттенхэма». И вот в последние дни в прессе активно пишут о продвижении переговорного процесса между Конте и президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом.

Как сообщает La Repubblica, де Лаурентис предложил Конте зарплату в 9 миллионов евро за сезон. При этом ранее СМИ называли более скромные цифры.

В то же время отмечается, что в контракте Конте может быть прописан бонус в 1 миллион евро за победу в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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НАПОЛИ ЛЕЧЧЕ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ЮвиК
26 Мая 2024 в 17:06
Было бы не плохо. Как минимум прием ему на Джузеппе Меацца будет норм.
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