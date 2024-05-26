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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» договорился с новым главным тренером - раскрыты все детали

26 Мая 2024 • 11:44 Комментировать

В «Милане» определились с новым главным тренером. Этот пост займет португальский специалист Паулу Фонсека, работавший ранее во французском «Лилле».

Как стало известно журналисту Николо Скире, «россонери» договорились с наставником об условиях сотрудничества. Фонсека подпишет с миланским грандом трудовое соглашение до лета 2026 года. Заработная плата специалиста в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год. В ближайшие дни стороны уладят оставшиеся формальности и официально объявят о сделке.

Напомним, что миланская команда набрала 75 баллов и финишировала на втором месте в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека
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