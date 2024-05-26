«Милан» договорился с новым главным тренером - раскрыты все детали

В «Милане» определились с новым главным тренером. Этот пост займет португальский специалист Паулу Фонсека, работавший ранее во французском «Лилле».

Как стало известно журналисту Николо Скире, «россонери» договорились с наставником об условиях сотрудничества. Фонсека подпишет с миланским грандом трудовое соглашение до лета 2026 года. Заработная плата специалиста в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год. В ближайшие дни стороны уладят оставшиеся формальности и официально объявят о сделке.

Напомним, что миланская команда набрала 75 баллов и финишировала на втором месте в турнирной таблице Серии А.