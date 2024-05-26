​Абате покинул должность наставника молодёжки «Милана»

Игнацио Абате больше не является тренером второй команды «Милана», молодёжки. Расставание с ним стало следствием неудачного выступления команды - сыграв вничью с «Лацио», подопечные Абате покинули плей-офф. Контракт Абате истекает 30 июня и ему объявили о том, что он не будет продлён, сообщает pianetamilan.it. Он подтвердил последние новости:

- Это был мой последний матч в качестве наставника «Милана», и я готов к профессиональной работе, - заявил Абате.

Но вряд ли ему доверят основную команду «Милана», место наставника в которой также освобождается вследствие расставания со Стефано Пиоли.