«Ювентус» предложил 45 млн за полузащитника

«Ювентус» работает над подписанием полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

26-летний футболист является одной из главных трансферных целей туринцев, о чём стало известно ещё несколько месяцев назад. Согласно сведениям из обновлённого отчёта инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Ювентус» предложил за нидерландца 40 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, но «Аталанта» непреклонна – бергамаски хотят выручить не менее 60 млн евро от продажи хавбека.

Тён Копмейнерс отметился 15 голами и семью ассистами в 49 матчах за команду Джан Пьеро Гасперини в текущем сезоне. Недавно игрок стал победителем Лиги Европы в составе «сине-чёрных».