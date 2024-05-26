Вингеру «Ювентуса» Федерико Кьезе, возможно, скоро придётся сменить клубную прописку.

Новым главным тренером «бьянконери» станет Тьяго Мотта, который не видит Кьезу в своей команде. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, экс-наставник «Болоньи» требует от своих вингеров активно участвовать в обороне, что не является сильным качеством 26-летнего итальянца.

«Ювентус» вполне может продать Федерико Кьезу в предстоящее трансферное окно, если получит достойное предложение. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, а его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.