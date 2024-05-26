Раньери остановился на цифре 912 - больше лишь у Венгера

Клаудио Раньери спас «Кальяри» от вылета из Серии А, после чего решил объявить об окончании работы в качестве тренера. В итоге на клубном уровне в его копилке - 912 матчей.

И во всём европейском футболе есть лишь один человек, который провёл ещё больше матчей в качестве тренера команды в одном из пяти лучших чемпионатов Европы - это Арсен Венгер, у которого 988 матчей.

Впрочем, долго быть вторым у Раньери не получится - лишь шесть матчей ему уступает Карло Анчелотти, и наверняка он уже к осени подвинет своего соотечественника.

Замыкают пятёрку Алекс Фергюсон (890 матчей), а также Клод Пюэль - 746.