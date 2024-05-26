Раньери хотел бы поработать тренером сборной Италии

Клаудио Раньери спас «Кальяри» от вылета из Серии А, после чего решил объявить об окончании работы в качестве тренера. Но лишь на клубном уровне - Раньери оставляет возможность для приглашения себя в качестве тренера итальянской сборной.

- Я обещал, что в «Кальяри» закончится моя карьера - она началась тут, тут и закончится. Но я думал о том, что хотел бы ещё потренировать сборную. Не получилось с Грецией, может, получится с Италией. Но пока что мне хочется посвятить время внукам, - заявил Раньери в интервью телеканалу DAZN.

Сейчас итальянскую сборную тренирует Лучано Спаллетти.