Пиоли – о будущем после ухода из «Милана»: «Я учу английский»

Рулевой Стефано Пиоли намекнул, что планирует попробовать силы за пределами Италии.

«Милан» принял решение расстаться со специалистом по окончании текущего сезона. Субботний матч 38-го тура Серии А против «Салернитаны» (3:3) стал для 58-летнего наставника последним во главе «россонери».

«Я горжусь тем, чего добился в «Милане», и я хочу продолжить строить нечто особенное в будущем, если предоставится возможность. Я очень требователен к себе, хочу выйти из зоны комфорта.

Думаю, в ближайшие десять дней может что-то произойти, но мне нужно что-то убедительное, что по-настоящему меня воодушевит, хоть я и не чувствую усталости.

Я изучаю английский – возможно, сейчас самое время. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время», – сказал в интервью DAZN Пиоли.