​Рейндерс и Пулишич сыграли свои 50-е матчи в составе «Милана»

Итальянский «Милан» не смог порадовать Стефано Пиоли победой в последнем матче под его началом, команда сыграла вничью с «Салернитаной» - 3:3. Для двоих игроков итальянского клуба этот матч стал юбилейным, 50-м в составе «Милана».

Речь идёт о Кристиане Пулишиче, который перебрался в «Милан» в прошлом году из лондонского «Челси», а также о Тиджани Рейндерсе - он ранее выступал в составе нидерландского АЗ из города Алкмар. Оба пришлись в «Милане» ко двору - отсюда и такие высокие показатели, ребята не сидели на скамейке, а пахали почти в каждом матче.

«Милан» занял второе место в Серии А.