«Ювентус» может продать двух звёздных игроков – они не входят в планы Мотты

Будущий рулевой «Ювентуса» Тьяго Мотта уже планирует состав команды на новый сезон.

В скором времени туринский клуб официально объявит о назначении специалиста, покинувшего «Болонью». Как сообщает Sky Sport, «Ювентусу», судя по всему, придётся расстаться с голкипером Войцехом Щесны и вингером Федерико Кьезой, поскольку оба игрока не вписываются в планы Мотты. Новый тренер намерен построить команду вокруг Адриена Рабио, Мануэля Локетелли и Глейсона Бремера, также итальянец бразильского происхождения готов сделать ставку на голкипера Микеле ди Грегорио, который будет куплен у «Монцы».