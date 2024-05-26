​Пиоли: «Вечер благодарностей»

Итальянский «Милан» не смог порадовать Стефано Пиоли победой в последнем матче под его началом, команда сыграла вничью с «Салернитаной» - 3:3. Но Пиоли, комментируя итоги матча, не стал касаться событий игры, а поблагодарил всех, с кем отработал пять лет в «Милане»:

- Вечер благодарностей, я начну с людей, которые меня поддерживали и дали возможность поработать в этом фантастическом клубе. Всему руководству, каждому сотруднику Миланелло, каждому футболисту, вы знаете, что я о вас думаю, вы - особые. И вы такими останетесь, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

«Милан» занял второе место в Серии А.