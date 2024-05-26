Жиру попрощался с «Миланом» и европейским футболом

Нападающий Оливье Жиру провёл свой последний матч за «Милан» перед отъездом в США.

Француз отметился забитым мячом в ворота «Салернитаны» в своей прощальной игре за «россонери» в рамках 38-го тура Серии А (3:3). У 37-летнего футболиста истекает контракт с «Миланом», и в июле он перейдёт в американский «Лос-Анджелес» на правах свободного агента.

«Хочу поблагодарить клуб за веру в меня. Отдельная благодарность тренеру за его доверие и поддержку, оказанную в трудные минуты.

Мой первый сезон здесь получился невероятным – одни из лучших ощущений за всю карьеру.

Когда я был юн, я мог только мечтать о «Милане». Теперь у меня за плечами три года в этом клубе. Я никогда не забуду это время», – цитирует Football Italia Жиру.