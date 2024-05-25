Пулишич повторил достижение Кака

Кристиан Пулишич впечатляюще провёл свой дебютный сезон в «Милане».

Американец отметился результативной передачей в матче заключительного тура Серии А против «Салернитаны» (3:3). В общей сложности в активе 25-летнего футболиста 12 забитых мячей и восемь ассистов в завершившемся розыгрыше чемпионата Италии. По данным Opta, Пулишич стал вторым за последние 20 лет полузащитником «Милана», достигшим отметки в 20 результативных действий за сезон в Серии А, после Кака. Знаменитому бразильцу это удавалось трижды.

Кристиан Пулишич перебрался в «Милан» летом прошлого года из лондонского «Челси». Трансфер обошёлся «россонери» в 20 млн евро.