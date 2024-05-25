«Милан» на последних минутах упустил верную победу над «Салернитаной»

«Милан» завершил сезон в Серии А домашним матчем против «Салернитаны», худшей команды чемпионата Италии. Но даже явный аутсайдер умудрился отобрать очки у «россонери». В середине первого тайма голкипер гостей сыграл на выходе после кросса Тиджани Рейндерса, вот только поймать мяч не удалось, и Рафаэл Леау спокойно его покатил в пустые ворота. Вскоре Алессандро Флоренци прострелом слева нашел в штрафной Оливье Жиру, и ветеран ногой в падении удвоил счет. Леау настиг мяч у лицевой линии и выкатил под удар Тео Эрнандесу, но разгром отменяется - вне игры.
Аутсайдер заиграл в последней четверти матча. Нванкво Сими замкнул прострел с левого фланга и размочил счет. В ответ Кристиан Пулишич слева прострелил на Давиде Калабрию, который в падении забил третий гол «Милана». На 87-й минуте Саломон Самбья от радиуса штрафной попал в цель - 3:2. До финального свистка Самбья еще раз атаковал, а Сими добавил мяч после спасения голкипера - 3:3.
«Салернитана» набрала всего 17-е очко в сезоне. «Милан» финишировал вторым, выиграв только один матч из последних девяти.
|(1:0) Леау Рафаэл22'
|(2:0) Жиру Оливье27'
|64'Сими Нванкво (2:1)
|(3:1) Калабрия Давиде77'
|87'Самбья Саломон (3:2)
|89'Сими Нванкво (3:3)
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