«Милан» на последних минутах упустил верную победу над «Салернитаной»

«Милан» завершил сезон в Серии А домашним матчем против «Салернитаны», худшей команды чемпионата Италии. Но даже явный аутсайдер умудрился отобрать очки у «россонери». В середине первого тайма голкипер гостей сыграл на выходе после кросса Тиджани Рейндерса, вот только поймать мяч не удалось, и Рафаэл Леау спокойно его покатил в пустые ворота. Вскоре Алессандро Флоренци прострелом слева нашел в штрафной Оливье Жиру, и ветеран ногой в падении удвоил счет. Леау настиг мяч у лицевой линии и выкатил под удар Тео Эрнандесу, но разгром отменяется - вне игры.

Аутсайдер заиграл в последней четверти матча. Нванкво Сими замкнул прострел с левого фланга и размочил счет. В ответ Кристиан Пулишич слева прострелил на Давиде Калабрию, который в падении забил третий гол «Милана». На 87-й минуте Саломон Самбья от радиуса штрафной попал в цель - 3:2. До финального свистка Самбья еще раз атаковал, а Сими добавил мяч после спасения голкипера - 3:3.

«Салернитана» набрала всего 17-е очко в сезоне. «Милан» финишировал вторым, выиграв только один матч из последних девяти.