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«Интер» нашёл замену Дюмфрису в «Наполи»

25 Мая 2024 • 22:38 Комментировать

«Интер» выбрал футболиста, которого попытается подписать в случае непродления контракта с Дензелом Дюмфрисом. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на радаре «нерадзурри» находится Джованни ди Лоренцо из «Наполи».

Миланский клуб привлекает опыт и уровень ди Лоренцо, а также тот факт, что игрока можно пригласить на доступные для клуба деньги в плане заплаты. Кроме того, Джованни способен играть на правом фланге в системе 3-5-2, которой придерживается главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего ди Лоренцо в 18 миллионов евро.

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Интер Милан Наполи Джованни Ди Лоренцо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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