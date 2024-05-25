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Мхитарян: «Я не хочу стать толстяком»

25 Мая 2024 • 22:33 Комментировать
Верона
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Интер Милан
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Через 21 ч. 51 мин.

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался на тему завершения карьеры. По словам футболиста, он планирует поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Я хочу научиться готовить, путешествовать и поддерживать форму. Я не хочу стать толстяком. И я запишусь на тренерские курсы, но пока не знаю, захочу ли становиться тренером», - сказал Мхитарян в интервью для La Stampa.

Генриху Мхитаряну 35 лет. В сезоне 2023/2024 армянский полузащитник провёл 46 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и одиннадцать результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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