Мхитарян: «Я не хочу стать толстяком»

Полузащитник миланского «Интера» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался на тему завершения карьеры. По словам футболиста, он планирует поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Я хочу научиться готовить, путешествовать и поддерживать форму. Я не хочу стать толстяком. И я запишусь на тренерские курсы, но пока не знаю, захочу ли становиться тренером», - сказал Мхитарян в интервью для La Stampa.

Генриху Мхитаряну 35 лет. В сезоне 2023/2024 армянский полузащитник провёл 46 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и одиннадцать результативных передач на партнёров.