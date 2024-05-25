Гендиректор «Милана»: «Пиоли сыграл важнейшую роль в развитии клуба»

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани подвёл итоги работы Стефано Пиоли в клубе.

Итальянский наставник покидает свою должность – сегодняшний матч 38-го тура Серии А против «Салернитаны» станет для него последним в клубе.

«Вклад тренера был невероятным. Результаты говорят сами за себя: мы четырежды подряд выходили в Лигу чемпионов, хотя до этого не выступали там семь лет, выиграли первое скудетто за 11 лет. Также был первый за долгое время полуфинал Лиги чемпионов. Сегодняшний «Милан» – совсем другой клуб по сравнению с тем, каким он был на момент прихода Пиоли. Тренер сыграл важнейшую роль в развитии клуба, за что мы ему очень благодарны», – цитирует Football Italia Фурлани.