Алекс Сандро: «Впереди у «Ювентуса» большие победы, новая эра началась»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро считает, что клуб ждёт светлое будущее.

Сам бразилец будет следить за дальнейшими успехами «бьянконери» уже со стороны, поскольку покидает команду по окончании текущей кампании. Игрок выступал за туринцев с 2015 года, и сегодняшний поединок 38-го тура Серии А против «Монцы» (2:0) стал для него прощальным.

«В прошлом сезоне я увидел, что в нашей команде все хотят побеждать, совершенствоваться. Время от времени случались неудачи, но я уверен, что предстоящие сезоны будут лучше. Победа в Кубке Италии открывает новый чемпионский цикл, ведь в «Ювентусе» были игроки, не выигрывавшие трофеев до этого момента. Для клуба начинается новая эра», – сказал Сандро, произнося прощальную речь.