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Чемпионат Италии. Серия А

Алекс Сандро попрощался с «Ювентусом»

25 Мая 2024 • 22:02 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро произнёс прощальную речь после заключительного матча сезона.

Туринцы обыграли «Монцу» (2:0), а бразилец отметился голом в своём последнем поединке за команду. Футболист выступает за «Ювентус» с 2015 года, но его истекающий контракт не будет продлён – он станет свободным агентом грядущим летом.

«Моё сердце навсегда останется чёрно-белым. Благодарю болельщиков, команду, город. Я горжусь тем, чего достиг вместе с этим клубом.

Конечно, победы, финалы и трофеи – это важно, но я буду скучать прежде всего по людям, работающим в «Ювентусе». Этот клуб – одна большая семья. Нельзя не упомянуть и Макса Аллегри – для меня он особенный человек, он всегда мне доверял», – заявил в интервью после матча с «Монцей» Сандро.

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