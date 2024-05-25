Антонио Конте может в ближайшее время стать новым главным тренером «Наполи».

Итальянец, не имеющий работы с марта прошлого года, считается основным кандидатом на пост рулевого неаполитанцев. Как сообщает Football Italia, в ходе переговоров с «Наполи» Конте сообщил, что хотел бы усилить команду нападающим Ромелу Лукаку и центральным защитником Миланом Шкриньяром, с которыми работал в «Интере», а также экс-полузащитником «Милана» Франком Кесси.

Лукаку проводит текущий сезон в «Роме» на правах аренды, летом «Челси» рассчитывает продать бельгийца. Шкриньяр с прошлого года принадлежит «ПСЖ», а Кесси выступает за «Аль-Ахли».