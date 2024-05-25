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Чемпионат Италии. Серия А

Конте хочет пригласить в «Наполи» двух экс-звёзд «Интера» слухи

25 Мая 2024 • 21:52 Комментировать
Наполи
...
Лечче
1 1.40 X 5.00 2 7.20
Через 20 ч. 44 мин.

Антонио Конте может в ближайшее время стать новым главным тренером «Наполи».

Итальянец, не имеющий работы с марта прошлого года, считается основным кандидатом на пост рулевого неаполитанцев. Как сообщает Football Italia, в ходе переговоров с «Наполи» Конте сообщил, что хотел бы усилить команду нападающим Ромелу Лукаку и центральным защитником Миланом Шкриньяром, с которыми работал в «Интере», а также экс-полузащитником «Милана» Франком Кесси.

Лукаку проводит текущий сезон в «Роме» на правах аренды, летом «Челси» рассчитывает продать бельгийца. Шкриньяр с прошлого года принадлежит «ПСЖ», а Кесси выступает за «Аль-Ахли».

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