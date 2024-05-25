«Ювентус» уверенно обыграл «Монцу»

В последнем туре Серии А «Ювентус» принимал немотивированную «Монцу». Голкиперу хозяев пришлось сразу дважды подряд спасать свою команду. В ответ Николо Фаджоли стрельнул с линии штрафной в перекладину. Федерико Кьеза протаранил оборону соперника по центру и направил мяч в дальний угол - 1:0. Тут же угловой, после подачи к ближней штанге Алекс Сандро переправил мяч в сетку. Милан Джурич в касание замыкал прострел с правого фланга, и вратарь соперника блестяще справился.
«Ювентус» прервал серию ничейных результатов и идёт на третьем месте. Его может опередить «Аталанта», если выиграет оставшиеся матчи. «Монца» - 12-я.
Протокол игры
|(1:0) Кьеза Федерико26'
|(2:0) Алекс Сандро28'
Перин Маттиа46' (Пинсольо Карло (46') •Данило Луис•Ругани Даниэле•Алекс Сандро73' (Влахович Душан (73') •Веа Тимоти•Фаджоли Николо78' (Николусси Кавилья Ханс (78') •Алькарас Карлос•Айлинг Самуэль•Кьеза Федерико•Милик Аркадиуш73' (Джало Тьягу (73') •Йылдыз Кенан 63'87' (Миретти Фабио (87')
Соррентино Алессандро•Иццо Армандо•Мари Пабло•Д'Амброзио Данило•Биринделли Самуэле65' (Дзербин Алессио (65') • 67'Перейра Педру II74' (Кирьякопулос Георгиос (74') •Гальярдини Роберто46' (Джурич Милан II (46') •Пессина Маттео•Кольпани Андреа46' (Бондо Уоррен (46') •Карбони Валентин 38'81' (Феррарис Андреа (81') •Мота Дани
25 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
Бан пользователя