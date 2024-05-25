Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» уверенно обыграл «Монцу»

25 Мая 2024 • 20:59 Комментировать (2)
Ювентус
2:0
Монца

В последнем туре Серии А «Ювентус» принимал немотивированную «Монцу». Голкиперу хозяев пришлось сразу дважды подряд спасать свою команду. В ответ Николо Фаджоли стрельнул с линии штрафной в перекладину. Федерико Кьеза протаранил оборону соперника по центру и направил мяч в дальний угол - 1:0. Тут же угловой, после подачи к ближней штанге Алекс Сандро переправил мяч в сетку. Милан Джурич в касание замыкал прострел с правого фланга, и вратарь соперника блестяще справился.

«Ювентус» прервал серию ничейных результатов и идёт на третьем месте. Его может опередить «Аталанта», если выиграет оставшиеся матчи. «Монца»  - 12-я.

Протокол игры  
Ювентус2:0Монца
(1:0) Кьеза Федерико26'  
(2:0) Алекс Сандро28'  
Перин Маттиа 46' (Пинсольо Карло ( 46') Данило ЛуисРугани ДаниэлеАлекс Сандро 73' (Влахович Душан ( 73') Веа ТимотиФаджоли Николо 78' (Николусси Кавилья Ханс ( 78') Алькарас КарлосАйлинг СамуэльКьеза ФедерикоМилик Аркадиуш 73' (Джало Тьягу ( 73') Йылдыз Кенан  63' 87' (Миретти Фабио ( 87')
Запасные: Кин МойзеБремер ГлейсонЩесны ВойцехЛокателли МануэльКостич ФилипГатти ФедерикоДе Шильо МаттиаМаккенни Уэстон
Соррентино АлессандроИццо АрмандоМари ПаблоД'Амброзио ДанилоБиринделли Самуэле 65' (Дзербин Алессио ( 65'  67') Перейра Педру II 74' (Кирьякопулос Георгиос ( 74') Гальярдини Роберто 46' (Джурич Милан II ( 46') Пессина МаттеоКольпани Андреа 46' (Бондо Уоррен ( 46') Карбони Валентин  38' 81' (Феррарис Андреа ( 81') Мота Дани
Запасные: Коломбо ЛоренцоАкпа-Акпро Жан-ДаниэльДи Грегорио МикелеКальдирола ЛукаВиньято СамуэлеМацца АндреаКапрари ДжанлукаГори СтефаноКарбони АндреаДонати Джулио
25 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Монца

Новости по матчу

Сегодня, 25 Мая
20:59
«Ювентус» уверенно обыграл «Монцу» 2
18:30
«Ювентус» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:04
«Ювентус» назвал состав на последний матч сезона
14:22
«Ювентус» договорился о трансфере лучшего вратаря Серии А
12:19
«Эвертон» может подписать бывшего полузащитника «Ливерпуля»
09:57
Мотта считает Влаховича одним из ключевых игроков «Ювентуса»
03:03
Ювентус - Монца: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:30
«Ювентус» находится в шаге от подписания нового вратаря
24 Мая
21:33
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ювентус – Монца чемпионата Италии – 25 мая 2024
18:25
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Камбьясо
18:17
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ювентус — Монца Серии А — 25 мая 2024
14:14
«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А 2
12:56
«Ювентус» ищет способ сбить ценник Коппмейнерса 1
09:16
Мотта может забрать с собой в «Ювентус» двух игроков «Болоньи» 1
22 Мая
19:40
Защитник «Ювентуса» может перейти в «Сан-Паулу»
12:16
Будущее Мотты решится в ближайшее время
13 Мая
03:29
Стало известно, когда «Ювентус» объявит об уходе Аллегри
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Juventissimo
25 Мая 2024 в 21:17
Финита ля комедия. Этот ненормальный сезон подошёл к концу. Нужно всё переосмыслить, снять порчу, разный негатив и с оптимизмом смотреть в будущее. Новый тренер, новые идеи и глоток свежего воздуха. легко не будет. зато стагнация закончилась. Запасёмся терпением и посмотрим с оптимизмом на новый проект Ювентуса.
sly_Fellow
25 Мая 2024 в 21:02
Как они смели при 1-0 забивать второй? А тем более при 2-0 играть в нпадение! Почему Йелдыз не бежит к угловому флажку. Звоните Аллегри
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Монца Монца
2
0
1.35 5.60 8.80
Видео
27 мин
Милан Милан
Салернитана Салернитана
1
0
1.18 8.80 14.00
Видео
26.05.24 в 19:00
Аталанта Аталанта
Торино Торино
2.04 3.60 3.45
Видео
26.05.24 в 19:00
Наполи Наполи
Лечче Лечче
1.43 4.90 6.40
Видео
26.05.24 в 21:45
Эмполи Эмполи
Рома Рома
1.95 3.70 3.65
Видео
26.05.24 в 21:45
Верона Верона
Интер Милан Интер Милан
5.80 4.30 1.52
Видео
26.05.24 в 21:45
Фрозиноне Фрозиноне
Удинезе Удинезе
2.24 3.35 3.15
Видео
26.05.24 в 21:45
Лацио Лацио
Сассуоло Сассуоло
1.34 5.40 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
22:02 · Италия. Серия А
Алекс Сандро попрощался с «Ювентусом»
21:52 · Италия. Серия А
Конте хочет пригласить в «Наполи» двух экс-звёзд «Интера» слухи
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» уверенно обыграл «Монцу» 2
18:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:16 · Италия. Серия А
Конте всё ближе к назначению в «Наполи»
18:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» назвал состав на последний матч сезона
17:57 · Италия. Серия А
Гасперини определился со своим будущим в «Аталанте»
17:39 · Италия. Серия А
Леау обратился к Пиоли: «Вы помогли мне войти в футбольную элиту»
17:13 · Италия. Серия А
Скира: «Конте подпишет с «Наполи» трёхлетний контракт» слухи
14:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился о трансфере лучшего вратаря Серии А
13:44 · Италия. Серия А
«Наполи» добился прогресса в переговорах с топ-тренером
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может подписать бывшего полузащитника «Ливерпуля»
09:57 · Италия. Серия А
Мотта считает Влаховича одним из ключевых игроков «Ювентуса»
01:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» находится в шаге от подписания нового вратаря
Все новости
Рекомендуем