«Ювентус» уверенно обыграл «Монцу»

В последнем туре Серии А «Ювентус» принимал немотивированную «Монцу». Голкиперу хозяев пришлось сразу дважды подряд спасать свою команду. В ответ Николо Фаджоли стрельнул с линии штрафной в перекладину. Федерико Кьеза протаранил оборону соперника по центру и направил мяч в дальний угол - 1:0. Тут же угловой, после подачи к ближней штанге Алекс Сандро переправил мяч в сетку. Милан Джурич в касание замыкал прострел с правого фланга, и вратарь соперника блестяще справился.

«Ювентус» прервал серию ничейных результатов и идёт на третьем месте. Его может опередить «Аталанта», если выиграет оставшиеся матчи. «Монца» - 12-я.