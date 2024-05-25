Конте всё ближе к назначению в «Наполи»

Антонио Конте становится всё ближе и ближе к тому, чтобы получить должность главного тренера «Наполи». Журналист Маттео Моретто написал в социальных сетях о том, что переговоры между неаполитанским клубом и 54-летним специалистом находятся в продвинутой стадии.

Отмечается, что в «Наполи» уверены в том, что клуб договорится с Конте по цифрам в контракте. Сам специалист считает трудоустройство в Италии приоритетным вариантом, учитывая позицию своей семьи.

Напомним, что в конце марта прошлого года Антонио Конте был уволен из «Тоттенхэма». С тех пор специалист не имеет клубной прописки.