«Ювентус» назвал состав на последний матч сезона

В последнем туре чемпионата Италии «Ювентус» будет принимать «Монцу». Временный тренер туринской команды Паоло Монтеро включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Перин, Данило, Ругани, Сандро, Веа, Алькарас, Фаджоли, Айлинг, Кьеза, Милик, Йылдыз.

Матч между «Ювентусом» и «Монцей» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ювентус» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Команда не опустится ниже пятого места в турнирной таблице.