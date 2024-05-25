Гасперини определился со своим будущим в «Аталанте»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял решение продолжить работу в стане бергамасков.

Как отмечает издание Corriere dello Sport, в итоге итальянский специалист отказал «Наполи». После этого неаполитанский клуб обратится к бывшему главному тренеру сборной Италии Антонио Конте.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне коллектив Гасперини выиграл Лигу Европы. Таким образом, бергамаски точно сыграют в следующем розыгрыше Лиге чемпионов.

В заключительном туре первенства Италии «Аталанта» примет дома «Торино». Игра запланирована на 26 мая.