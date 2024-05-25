Леау обратился к Пиоли: «Вы помогли мне войти в футбольную элиту»

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау высказался о наставнике «россонери» Стефано Пиоли, который покинет клуб в конце сезона.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Наполи».

«Спасибо за всё. Вы помогли мне войти в футбольную элиту и занять важное место в этом спорте! Я всегда буду благодарен!» — цитирует футболиста издание Sky Italia.

Стоит напомнить, что Пиоли занял свою должность осенью 2019 года. Тренер привёл своих подопечных к победе в первенстве Италии.

Что касается Леау, то он в нынешнем сезоне провёл 46 встреч во всех турнирах, отличившись 14 забитыми мячами и 14 ассистами.