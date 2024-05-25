Журналист Николо Скира в своей соцсети поделился новыми подробностями переговоров между Антонио Конте и «Наполи». По данным источника, контракт между известным тренером и «адзурри» будет рассчитан на три ближайших года. Получать на новом месте Антонио будет 6,5 млн евро в год, не учитывая бонусов за потенциальный выход в ЛЧ.

Напомним, что «Наполи» провалился в следующем сезоне после чемпионского прошлого. У клуба в Серии А лишь 10-е место турнирной таблицы, очковый запас коллектива – 52 балла.

Антонио Конте находится без работы с 2023 года – тогда он покинул лондонский «Тоттенхэм», его последний клуб на данный момент.