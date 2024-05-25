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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» договорился о трансфере лучшего вратаря Серии А

25 Мая 2024 • 14:22 Комментировать
Ювентус
...
Монца
1 1.40 X 5.20 2 7.90
Через 4 ч. 7 мин.

Микеле ди Грегорио из «Монцы» накануне был признан лучшим голкипером Серии А в сезоне 2023/2024. В обозримом будущем ди Грегорио сменит клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 26-летенего вратаря договорился «Ювентус».

Туринский клуб заплатит за ди Грегорио 18 миллионов евро. Ещё 2 миллиона «Монца» сможет заработать за счёт бонусных выплат.

Отмечается, что трансфер ди Грегорио уже одобрил будущий главный тренер «Ювентуса» - Тьяго Мотта.

В сезоне 2023/2024 Микеле ди Грегорио провёл 34 матча, в которых пропустил 37 голов.

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