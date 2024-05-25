«Ювентус» договорился о трансфере лучшего вратаря Серии А

Микеле ди Грегорио из «Монцы» накануне был признан лучшим голкипером Серии А в сезоне 2023/2024. В обозримом будущем ди Грегорио сменит клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 26-летенего вратаря договорился «Ювентус».

Туринский клуб заплатит за ди Грегорио 18 миллионов евро. Ещё 2 миллиона «Монца» сможет заработать за счёт бонусных выплат.

Отмечается, что трансфер ди Грегорио уже одобрил будущий главный тренер «Ювентуса» - Тьяго Мотта.

В сезоне 2023/2024 Микеле ди Грегорио провёл 34 матча, в которых пропустил 37 голов.