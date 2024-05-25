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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» добился прогресса в переговорах с топ-тренером

25 Мая 2024 • 13:44 Комментировать

«Наполи» работает над приглашением в клуб нового тренера. Как сообщает итальянский Sky, неаполитанский клуб добился прогресса в переговорах с Антонио Конте. По данным источника, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис активизировал контакты, и стороны приблизилась к тому, чтобы ударить по рукам.

Антонио Конте уже больше года находится без клубной прописки после ухода из «Тоттенхэма». Ранее в Италии этот специалист тренировал ряд клубов, в том числе «Ювентус» и «Интер».

«Наполи» перед последним туром занимает десятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. При этом команда ещё сохраняет шансы на попадание в Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
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