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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта считает Влаховича одним из ключевых игроков «Ювентуса»

25 Мая 2024 • 09:57 Комментировать
Ювентус
...
Монца
1 1.40 X 5.20 2 7.90
Через 8 ч. 23 мин.

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта со следующего сезона будет работать в туринском «Ювентусе». Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский специалист высоко оценивает уровень нападающего «старой синьоры» Душана Влаховича.

По информации от источника, Мотта считает серба одним из ключевых футболистов «старой синьоры». В следующем сезоне Тьяго постарается добиться того, чтобы Влахович вернулся к тому уровню результативности, который демонстрировал в «Фиорентине» (максимум 21 гол за сезон в чемпионате).

Отметим, что в этом розыгрыше Серии А 24-летний Влахович записал на свой счёт 16 забитых мячей и 4 результативные передачи.

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