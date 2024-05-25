Мотта считает Влаховича одним из ключевых игроков «Ювентуса»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта со следующего сезона будет работать в туринском «Ювентусе». Как сообщает журналист Николо Скира, итальянский специалист высоко оценивает уровень нападающего «старой синьоры» Душана Влаховича.

По информации от источника, Мотта считает серба одним из ключевых футболистов «старой синьоры». В следующем сезоне Тьяго постарается добиться того, чтобы Влахович вернулся к тому уровню результативности, который демонстрировал в «Фиорентине» (максимум 21 гол за сезон в чемпионате).

Отметим, что в этом розыгрыше Серии А 24-летний Влахович записал на свой счёт 16 забитых мячей и 4 результативные передачи.