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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» находится в шаге от подписания нового вратаря

25 Мая 2024 • 01:30 Комментировать
Ювентус
...
Монца
1 1.40 X 5.20 2 7.90
Через 16 ч. 43 мин.

Голкипер «Монцы» Микеле ди Грегорио готов связать своё будущее с «Ювентусом».

26-летний футболист достиг договорённости со «старой синьорой» по условиям контракта. По сведениям журналиста Николо Скиры, в скором времени сделка будет согласована и между клубами – встреча состоится на следующей неделе. 10% от суммы трансфера получит «Интер», в котором вратарь начинал карьеру.

Микеле ди Грегорио отыграл 33 матча в нынешнем розыгрыше Серии А, пропустив 35 голов и 14 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. Стоимость итальянца, по оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

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ЮВЕНТУС МОНЦА
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