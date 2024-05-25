«Ювентус» находится в шаге от подписания нового вратаря

Голкипер «Монцы» Микеле ди Грегорио готов связать своё будущее с «Ювентусом».

26-летний футболист достиг договорённости со «старой синьорой» по условиям контракта. По сведениям журналиста Николо Скиры, в скором времени сделка будет согласована и между клубами – встреча состоится на следующей неделе. 10% от суммы трансфера получит «Интер», в котором вратарь начинал карьеру.

Микеле ди Грегорио отыграл 33 матча в нынешнем розыгрыше Серии А, пропустив 35 голов и 14 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. Стоимость итальянца, по оценке Transfermarkt, составляет 15 млн евро.