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Чемпионат Италии. Серия А

Будущий тренер «Ювентуса» Мотта эмоционально попрощался с «Болоньей»

25 Мая 2024 • 00:39 Комментировать
Дженоа
2:0
Болонья

«Болонья» провела последний матч под руководством Тьяго Мотты.

«Россоблу», досрочно завоевавшие путёвку в Лигу чемпионов, уступили «Дженоа» в поединке заключительного тура Серии А (0:2). Незадолго до начала встречи «Болонья» официально подтвердила скорый уход Мотты – по достоверным данным, с нового сезона он возглавит «Ювентус».

«Завершается замечательная эпоха. Вместе мы пережили много прекрасных моментов.

Эта команда вошла в историю. Я и весь тренерский штаб приложили максимальные усилия, но именно игроков следует считать героями.

С сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером «Болоньи», но эти ребята знают, что всегда могут рассчитывать на меня как на отца, старшего брата, друга. У меня был такой же подход и в юношеской команде «ПСЖ», и в «Специи», – цитирует Football Italia рулевого, не сумевшего сдержать слёзы.

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Болонья Ювентус Тьяго Мотта ещё теги

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