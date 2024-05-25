Агент Лаутаро: «Мы ведём переговоры только с «Интером»

Нападающий Лаутаро Мартинес намерен остаться в миланском «Интере».

Аргентинец стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша Серии А, а также был признан лучшим игроком турнира. По словам агента Алехандро Камано, форвард не собирается никуда уходить, несмотря на постоянные слухи.

«Очень приятно, что он получил награду лучшему игроку. Это результат всего того, что он сделал вместе с «Интером» в этом сезоне.

Лаутаро ещё молод, он провёл невероятную кампанию. Что касается его будущего, то он остаётся игроком «Интера». Я не общался ни с одним другим клубом и не собираюсь это делать. Мы обсуждаем с «Интером» вопрос продления, хоть контракт и истекает только через два года. Вполне возможно, что он интересен другим клубам, но я беседую только с «Интером», – приводит Football Italia слова агента.