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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» неожиданно закончила сезон поражением в матче с «Дженоа»

24 Мая 2024 • 23:39 Комментировать
Дженоа
2:0
Болонья
окончен

Претендующая на третье место по итогам чемпионата Италии «Болонья» гостила у «Дженоа» в матче последнего тура Серии А. Уже в стартовом отрезке команда из Генуи повела, Руслан Малиновский со средней дистанции послал мяч в сетку рикошетом от правой штанги - 1:0. Джованни Фаббьян пробил в ту же часть уже других ворот, головой и с близкого расстояния, вот только отскок не в сетку. После перерыва Витор Оливейра оказался на убойной позиции справа и поразил ворота - 2:0.

«Дженоа» финиширует на 11-м месте, а вот «Болонья» прервала удачную серию и, скорее всего, будет пятой по итогам сезона.

Протокол игры  
Дженоа2:0Болонья
(1:0) Малиновский Руслан13'  
(2:0) Оливейра Витор59'  
Леали Никола  67' 87' (Соммарива Даниэле ( 87') Читтадини Джорджо 77' (Экубан Калеб ( 77') Вольякко АлессандроВаскес ХоанСабелли Стефано 63' (Спенс Джед ( 63') Малиновский Руслан 63' (Стротман Кевин ( 63') Френдруп МортенТорсбю МортенКариколь АаронОливейра Витор 77' (Маттурро Алан ( 77') Гудмундссон Альберт
Запасные: Ретеги МатеоМартинес ХосепМессиас ЖуниорХапс РидгесианоБохинен ЭмильАнкей ДэвидБадель МиланБани Маттиа
Равалья Федерико 86' (Баньолини Никола ( 86') Де Сильвестри Лоренцо 87' (Корацца Томмазо ( 87') Бёкема СэмЛукуми ДжонЛикояннис ХараламбосЭль-Аззузи Уссама  56'Моро НиколаОрсолини Риккардо 60' (Одгор Йенс ( 60') Фаббьян Джованни 61' (Урбаньски Кацпер ( 61') Салемакерс Алексис 70' (Карлссон Йеспер III ( 70') Кастро Сантьяго  64'
Запасные: Ндой ДанСумаоро АдамаПош ШтефанСкорупски ЛукашФройлер РемоИлич МихайлоКалафьори РиккардоКристиансен ВикторЭбишер Мишель
24 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Дженоа

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