«Болонья» неожиданно закончила сезон поражением в матче с «Дженоа»

Претендующая на третье место по итогам чемпионата Италии «Болонья» гостила у «Дженоа» в матче последнего тура Серии А. Уже в стартовом отрезке команда из Генуи повела, Руслан Малиновский со средней дистанции послал мяч в сетку рикошетом от правой штанги - 1:0. Джованни Фаббьян пробил в ту же часть уже других ворот, головой и с близкого расстояния, вот только отскок не в сетку. После перерыва Витор Оливейра оказался на убойной позиции справа и поразил ворота - 2:0.

«Дженоа» финиширует на 11-м месте, а вот «Болонья» прервала удачную серию и, скорее всего, будет пятой по итогам сезона.