«Болонья» неожиданно закончила сезон поражением в матче с «Дженоа»

Претендующая на третье место по итогам чемпионата Италии «Болонья» гостила у «Дженоа» в матче последнего тура Серии А. Уже в стартовом отрезке команда из Генуи повела, Руслан Малиновский со средней дистанции послал мяч в сетку рикошетом от правой штанги - 1:0. Джованни Фаббьян пробил в ту же часть уже других ворот, головой и с близкого расстояния, вот только отскок не в сетку. После перерыва Витор Оливейра оказался на убойной позиции справа и поразил ворота - 2:0.
«Дженоа» финиширует на 11-м месте, а вот «Болонья» прервала удачную серию и, скорее всего, будет пятой по итогам сезона.
Протокол игры
|(1:0) Малиновский Руслан13'
|(2:0) Оливейра Витор59'
Леали Никола 67'87' (Соммарива Даниэле (87') •Читтадини Джорджо77' (Экубан Калеб (77') •Вольякко Алессандро•Васкес Хоан•Сабелли Стефано63' (Спенс Джед (63') •Малиновский Руслан63' (Стротман Кевин (63') •Френдруп Мортен•Торсбю Мортен•Кариколь Аарон•Оливейра Витор77' (Маттурро Алан (77') •Гудмундссон Альберт
Равалья Федерико86' (Баньолини Никола (86') •Де Сильвестри Лоренцо87' (Корацца Томмазо (87') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Ликояннис Хараламбос•Эль-Аззузи Уссама• 56'Моро Никола•Орсолини Риккардо60' (Одгор Йенс (60') •Фаббьян Джованни61' (Урбаньски Кацпер (61') •Салемакерс Алексис70' (Карлссон Йеспер III (70') •Кастро Сантьяго 64'
24 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
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