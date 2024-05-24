«Венеция» пробилась в финал турнира за третью путёвку в Серию А

«Венеция» вечером пятницы одолела дома «Палермо» (2:1) и пробилась в финал мини-турнира, в рамках которого команды Серии Б сражаются за путёвку в Серию А. общий счёт в паре – 3:1.
Таким образом, коллектив Паоло Ваноли сыграет в финале с кем-то из пары «Кремонезе» - «Катанзаро», эти два клуба проведут свой ответный полуфинальный матч в субботу, 25 мая. Первый поединок закончился боевым равенством – 2:2.
Венецианцы, напомним, завершили свой сезон в рамках Серии Б на третьем месте с 70 баллами. Коллективу не хватило трёх баллов для того, чтобы сравняться с «Комо», который пробился в Серию А напрямую.
Протокол игры
|(1:0) Тессманн Таннер4'
|(2:0) Кандела Антонио43'
|86'Свобода Михаэль (2:1)
Йоронен Йессе• 27'Идзес Джей•Свобода Михаэль•Сверко Марин68' (Альтаре Джорджо (68') •Кандела Антонио•Лелла Нунцио61' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (61') •Тессманн Таннер• 42'Бузио Джанлука80' (Яяло Мато (80') •Дзампано Франческо• 72'Пьерини Николас61' (Гюткьяр Кристиан (61') •Похьянпало Йоэль68' (Оливьери Марко (68')
Пильячелли Мирко•Гравес Симон 10'46' (Неделчару Ионуц (46') •Лучиони Фабио•Ivan Marconi46' (Аурелио Джузеппе (46') •Диаките Салим•Ди Мариано Франческо•Сегре Джакопо•Раноккья Филиппо•Инсинье Роберто56' (Ди Франческо Федерико (56') • 73'Брунори Маттео62' (Манкузо Леонардо (62') •Солери Эдоардо76' (Траоре Шака (76')
24 мая. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
Бан пользователя