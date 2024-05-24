«Венеция» пробилась в финал турнира за третью путёвку в Серию А

«Венеция» вечером пятницы одолела дома «Палермо» (2:1) и пробилась в финал мини-турнира, в рамках которого команды Серии Б сражаются за путёвку в Серию А. общий счёт в паре – 3:1.

Таким образом, коллектив Паоло Ваноли сыграет в финале с кем-то из пары «Кремонезе» - «Катанзаро», эти два клуба проведут свой ответный полуфинальный матч в субботу, 25 мая. Первый поединок закончился боевым равенством – 2:2.

Венецианцы, напомним, завершили свой сезон в рамках Серии Б на третьем месте с 70 баллами. Коллективу не хватило трёх баллов для того, чтобы сравняться с «Комо», который пробился в Серию А напрямую.