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Чемпионат Италии. Серия А

«Венеция» пробилась в финал турнира за третью путёвку в Серию А

24 Мая 2024 • 23:32 Комментировать
Венеция
2:1
Палермо
окончен

«Венеция» вечером пятницы одолела дома «Палермо» (2:1) и пробилась в финал мини-турнира, в рамках которого команды Серии Б сражаются за путёвку в Серию А. общий счёт в паре – 3:1.

Таким образом, коллектив Паоло Ваноли сыграет в финале с кем-то из пары «Кремонезе» - «Катанзаро», эти два клуба проведут свой ответный полуфинальный матч в субботу, 25 мая. Первый поединок закончился боевым равенством – 2:2.

Венецианцы, напомним, завершили свой сезон в рамках Серии Б на третьем месте с 70 баллами. Коллективу не хватило трёх баллов для того, чтобы сравняться с «Комо», который пробился в Серию А напрямую.

Протокол игры  
Венеция2:1Палермо
(1:0) Тессманн Таннер4'  
(2:0) Кандела Антонио43'  
  86'Свобода Михаэль (2:1)
Йоронен Йессе  27'Идзес ДжейСвобода МихаэльСверко Марин 68' (Альтаре Джорджо ( 68') Кандела АнтониоЛелла Нунцио 61' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 61') Тессманн Таннер  42'Бузио Джанлука 80' (Яяло Мато ( 80') Дзампано Франческо  72'Пьерини Николас 61' (Гюткьяр Кристиан ( 61') Похьянпало Йоэль 68' (Оливьери Марко ( 68')
Запасные: Модоло МаркоЧерышев ДенисДембеле АлиГранди МаттеоБьярксон Бьярки СтейннАндерсен Магнус IIБертинато Бруно
Пильячелли МиркоГравес Симон  10' 46' (Неделчару Ионуц ( 46') Лучиони ФабиоIvan Marconi 46' (Аурелио Джузеппе ( 46') Диаките СалимДи Мариано ФранческоСегре ДжакопоРаноккья ФилиппоИнсинье Роберто 56' (Ди Франческо Федерико ( 56'  73') Брунори Маттео 62' (Манкузо Леонардо ( 62') Солери Эдоардо 76' (Траоре Шака ( 76')
Запасные: Хендерсон ЛиамГомес КлаудиоКанурич АднанХансен Кристоффер ЛуннШтулац ЛеоAlessio ButtaroAljosa Vasic
24 мая. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо Венеция

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