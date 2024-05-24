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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» примет решение по Конте в ближайшие дни

24 Мая 2024 • 23:27 Комментировать
Наполи
...
Лечче
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26.05 19:00

Судьба Антонио Конте может определиться уже в скором времени.

Безработный специалист входит в число основных кандидатов на должность нового главного тренера «Наполи» наряду с Джан Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли. По информации Sportitalia, в неаполитанском клубе понимают, что договориться с Гасперини будет крайне трудно, поскольку тот находится в шаге от продления контракта с «Аталантой». В связи с этим «партенопейцы» сосредоточатся на кандидатуре Конте – решение по бывшему наставнику «Интера» и «Ювентуса» может быть принято до конца текущей недели.

Именно Антонио Конте считается фаворитом на роль сменщика Франческо Кальцоны в «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
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