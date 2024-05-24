Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен судиться с клубом.

56-летний специалист был отправлен в отставку после победного для «бьянконери» финала Кубка Италии с «Аталантой». Руководство «Ювентуса» воспользовалось возможностью уволить тренера за недостойное поведение без выплаты ему компенсации за досрочное прекращение сотрудничества, однако самого Аллегри это совершенно не устроило. Как информирует Calciomercato, наставник считает, что с ним обошлись несправедливо, и планирует через суд добиться от клуба выплаты положенной ему суммы в размере 9 млн евро.

Массимилиано Аллегри работал в «Ювентусе» с 2021 года. Ожидается, что новым рулевым туринцев станет Тьяго Мотта.