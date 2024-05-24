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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри готов подать в суд на «Ювентус» слухи

24 Мая 2024 • 22:04 Комментировать (1)
Ювентус
...
Монца
1 1.33 X 5.30 2 8.50
Через 20 ч. 19 мин.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен судиться с клубом.

56-летний специалист был отправлен в отставку после победного для «бьянконери» финала Кубка Италии с «Аталантой». Руководство «Ювентуса» воспользовалось возможностью уволить тренера за недостойное поведение без выплаты ему компенсации за досрочное прекращение сотрудничества, однако самого Аллегри это совершенно не устроило. Как информирует Calciomercato, наставник считает, что с ним обошлись несправедливо, и планирует через суд добиться от клуба выплаты положенной ему суммы в размере 9 млн евро.

Массимилиано Аллегри работал в «Ювентусе» с 2021 года. Ожидается, что новым рулевым туринцев станет Тьяго Мотта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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ЮВЕНТУС МОНЦА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
24 Мая 2024 в 22:19
Пример Криша оказался заразительным) Вперёд и с песней! Надеюсь, хоть раз адвокаты Ювентуса возьмут вверх.
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