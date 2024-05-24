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Чемпионат Италии. Серия А

Димарко: «При Спаллетти Италия играет в очень атакующий футбол»

24 Мая 2024 • 21:11 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
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26.05 21:45

Крайний защитник сборной Италии и миланского «Интера» Федерико Димарко поделился мыслями о работе Лучано Спаллетти.

Бывший рулевой «Наполи» возглавил «скуадру адзурру» в сентябре прошлого года. Именно под его руководством команде предстоит защищать титул чемпиона Европы грядущим летом.

«Люди всегда ждут от Италии многого, потому что у нас за плечами богатая история. При Спаллетти мы играем в очень атакующем стиле. Тренер дал нам много важных указаний, которыми мы, конечно, не будем делиться сейчас. Могу лишь сказать, что мы в восторге. Спаллетти учит игроков футболу, он хочет оставить свой след в команде, как это делают великие тренеры», – сказал в интервью Sky Sport Димарко.

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Евро-Футбол.Ру,
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