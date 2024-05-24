Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал лучшим футболистом чемпионата Италии – 2023/24. Об этом вещает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне национального чемпионата 26-летний нападающий принял участие в 33 матчах, в которых забил 25 мячей и стал автором шести ассистов. Стоит сказать, что Мартинес стал лучшим бомбардиром Серии А.

Напомним, подопечные Симоне Индзаги досрочно стали чемпионами Италии. В настоящий момент в копилке «Интера» 93 набранных очка после 37 сыгранных туров.

Отметим, что в прошлом сезоне награду лучшего игрока забрал грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.