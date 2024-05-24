Влахович и Чалханоглу выиграли награды в Серии А

Пресс-служба итальянской Серии А продолжает выделять лучших футболистов сезона 2023/2024. Так, лучшим нападающим был признан Душан Влахович из «Ювентуса». В текущем чемпионате Италии серб забил 16 голов в 32 матчах.

А вот лучшим полузащитником признан Хакан Чалханоглу из «Интера», выигравшего скудетто. 30-летний футболист забил 13 голов и отдал 3 голевых паса в 31 матче итальянского чемпионата.

Напомним, что лучшим защитником сезона Серии А был признан Алессандро Бастони из «Интера», а лучшим тренером – рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии ещё в апреле.

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