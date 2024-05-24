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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович и Чалханоглу выиграли награды в Серии А

24 Мая 2024 • 19:00 Комментировать (6)

Пресс-служба итальянской Серии А продолжает выделять лучших футболистов сезона 2023/2024. Так, лучшим нападающим был признан Душан Влахович из «Ювентуса». В текущем чемпионате Италии серб забил 16 голов в 32 матчах.

А вот лучшим полузащитником признан Хакан Чалханоглу из «Интера», выигравшего скудетто. 30-летний футболист забил 13 голов и отдал 3 голевых паса в 31 матче итальянского чемпионата.

Напомним, что лучшим защитником сезона Серии А был признан Алессандро Бастони из «Интера», а лучшим тренером – рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии ещё в апреле.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Хакан Чалханоглу Душан Влахович ещё теги
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Комментарии (6) Все комментарии
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Барсафобия
24 Мая 2024 в 19:15
почему не лаутаро?
GlorReala
24 Мая 2024 в 19:49
потому что Влахович..))
Барсафобия
24 Мая 2024 в 19:52
и потому что он лучший игрок серии а
intermerdano
24 Мая 2024 в 19:52
These awards were not voted for by anyone, but calculated using the Stats Perform analysis that takes into consideration more than just goals and assists, but also movement off the ball, efficiency and fitness levels.
GlorReala
24 Мая 2024 в 19:56
вот спасибо, разъяснил ситуацию..))
Барсафобия
24 Мая 2024 в 19:56
thanks for the explanation.
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