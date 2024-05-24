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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Камбьясо официально

24 Мая 2024 • 18:25 Комментировать
Ювентус
...
Монца
1 1.33 X 5.30 2 8.50
Через 22 ч. 22 мин.

Футболист Андреа Камбьясо, который играет слева в обороне и полузащите, подписал новый контракт с «Ювентусом». 24-летний игрок подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте «старой синьоры».

Камбьясо играет за «Ювентус» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Андреа стал одним из ключевых игроков «старой синьоры» - Камбьясо провёл во всех турнирах 39 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.

За тур до финиша чемпионата «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда уже обеспечила себе билет в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Камбьясо

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