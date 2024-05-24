Футболист Андреа Камбьясо, который играет слева в обороне и полузащите, подписал новый контракт с «Ювентусом». 24-летний игрок подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте «старой синьоры».

Камбьясо играет за «Ювентус» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Андреа стал одним из ключевых игроков «старой синьоры» - Камбьясо провёл во всех турнирах 39 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.

За тур до финиша чемпионата «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда уже обеспечила себе билет в Лигу чемпионов.