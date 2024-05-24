В Серии А выбрали лучшего защитника

Футболист «Интера» Алессандро Бастони признан лучшим защитником чемпионата Италии в сезоне 2023/2024. Об этом информирует пресс-служба Серии А.

В завершающемся сезоне Серии А 25-летний Бастони провёл 28 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и четыре голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Интер» уверенно выиграл чемпионат Италии. Команда Симоне Индзаги обеспечила себе чемпионство ещё в апреле, когда выиграла дерби у «Милана».

В последнем туре Серии А «Интер» будет играть против «Вероны» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 26 мая.