Индзаги – лучший тренер сезона в Серии А

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером чемпионата Италии в сезоне 2023/2024. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Серии А.

Под руководством Индзаги «Интер» уверенно выиграл скудетто. «Нерадзурри» стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы Серии А ещё месяц назад – после победы над «Миланом» в принципиальном дерби.

Отметим, что Симоне Индзаги тренирует «Интер» с лета 2021 года. Ранее в прессе писали о планах клуба продлить контракт со специалистом. Действующий трудовой договор связывает Индзаги с «Интером» до середины 2025 года.