Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги – лучший тренер сезона в Серии А

24 Мая 2024 • 16:25 Комментировать (1)
Верона
...
Интер Милан
1 5.70 X 4.40 2 1.55
26.05 21:45

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим тренером чемпионата Италии в сезоне 2023/2024. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Серии А.

Под руководством Индзаги «Интер» уверенно выиграл скудетто. «Нерадзурри» стали недосягаемыми на вершине турнирной таблицы Серии А ещё месяц назад – после победы над «Миланом» в принципиальном дерби.

Отметим, что Симоне Индзаги тренирует «Интер» с лета 2021 года. Ранее в прессе писали о планах клуба продлить контракт со специалистом. Действующий трудовой договор связывает Индзаги с «Интером» до середины 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Мая
16:25
Индзаги – лучший тренер сезона в Серии А 1
14:14
«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕРОНА ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
24 Мая 2024 в 16:29
Лучший в Италии. Один из лучших в Европе.
Forza Inter.
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру Модрич отреагировал на решение Крооса уйти из футбола «Реал» может продать звёздного нападающего в английский гранд Хаби Алонсо – об уходе Крооса: «Правильное решение» Де Брёйне и Уокер приняли решения по будущему Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Левандовски назвал главного фаворита Евро-2024 Левандовски рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Голевые подвиги Левандовски и Педри гарантировали «Барселоне» второе место в Ла Лиге
Спортивные новости
Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Швеция в овертайме вырвала победу у Финляндии и вышла в полуфинал чемпионата мира Чехия выбила США из чемпионата мира Канада пробилась в полуфинал чемпионата мира, одолев Словакию Швейцария переиграла Германию и вышла в полуфинал чемпионата мира Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.05.24 в 21:45
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
3.25 3.35 2.21
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Мая
16:29 · Италия. Серия А
В Серии А выбрали лучшего защитника
16:25 · Италия. Серия А
Индзаги – лучший тренер сезона в Серии А 1
15:55 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» оценили стоимость Хвичи
15:36 · Италия. Серия А
За Хвичу предложили 100 млн евро – известен клуб
15:11 · Италия. Серия А
Стало известно будущее де Росси в «Роме»
14:21 · Италия. Серия А
Сёмин: Кварацхелия будет лучшим игроком «ПСЖ»
12:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» ищет способ сбить ценник Коппмейнерса
09:52 · Италия. Серия А
«Милан» готовит объявление об уходе Пиоли
09:16 · Италия. Серия А
Мотта может забрать с собой в «Ювентус» двух игроков «Болоньи»
07:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» назначит Мотту вместо Аллегри - раскрыты детали
23 Мая
23:55 · Италия. Серия А
«Кальяри» завершил сезон драматичным поражением от «Фиорентины»
22:14 · Италия. Серия А
Раньери заявил, что никогда больше не возглавит клуб
22:09 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с новым тренером
21:42 · Италия. Серия А
«Sexy Lexy»: Хатебур прокомментировал фото Миранчука с Кубком Лиги Европы
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог перехватить тренера у «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем