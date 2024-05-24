В «ПСЖ» оценили стоимость Хвичи

Слухи продолжают связывать «ПСЖ» с атакующим полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Проскакивала информация о том, что гранд Лиги 1 предложил за грузина 100 миллионов евро.

В то же время журналист Лоик Танзи пишет в социальных сетях о том, что предложения по Хвиче от «ПСЖ» пока не было. Отмечается, что руководители парижского клуба оценивают 23-летнего хавбека в 60 миллионов евро.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кварацхелию в 80 миллионов евро. В 44 матчах текущего сезона Хвича забил одиннадцать голов и отдал девять голевых передач.