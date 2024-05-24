За Хвичу предложили 100 млн евро – известен клуб

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия остаётся востребованным на трансферном рынке. Видеть 23-летнего грузина в своих рядах хочет «ПСЖ» - гранд Лиги 1 рассчитывает на Хвичу как на игрока, способного заменить Килиана Мбаппе в линии атаки.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «ПСЖ» предложил за Кварацхелию 100 миллионов евро. Предложение крупное, однако президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет сохранить игрока в команде. Неаполитанцы рассчитывают подписать с Хвичей новое трудовое соглашение.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 44 официальных матча, в которых забил 11 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.