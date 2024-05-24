Стало известно будущее де Росси в «Роме»

В январе Даниэле де Росси стал главным тренером «Ромы» после отставки Жозе Моуринью. После смены рулевого результаты «волков» пошли в гору, и сейчас они даже претендуют на попадание в Лигу чемпионов с шестого места.

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто, де Росси подпишет новый контракт с «Ромой» на три года. В ближайшие дни римляне объявят о заключении с молодым тренером трудового соглашения, рассчитанного до середины 2027 года.

В последнем туре Серии А «Рома» будет играть против борющегося на выживание «Эмполи» на выезде.

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