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Сёмин: Кварацхелия будет лучшим игроком «ПСЖ»

24 Мая 2024 • 14:21 Комментировать

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

— На сегодняшний день, его уровень превосходит «ПСЖ». Он будет лучшим игроком в этой команде, — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» сделал официальное предложение «Наполи» по трансферу 23-летнего грузина.

В нынешнем сезоне Кварацхелия появился на поле в 44 матчах с учетом всех турниров, забил 11 голов и записал на свой счет девять ассистов.

Трудовой договор игрока с неаполитанцами рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кварацхелии в 80 миллионов евро.

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