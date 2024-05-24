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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» ищет способ сбить ценник Коппмейнерса

24 Мая 2024 • 12:56 Комментировать
Ювентус
...
Монца
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25.05 19:00

Туринский «Ювентус» отчаянно хочет заполучить полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Мирко ди Натале, клуб из Бергамо оценивает нидердандца в сумму более 60 миллионов евро.

Сообщается, что спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли в настоящий момент ищет способ сбить ценник. Вероятно, «старой синьоре» придётся включить в сделку одного из своих футболистов, чтобы заполучить хавбека по более дешёвой цене.

26-летний Копмейнерс забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

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ЮВЕНТУС МОНЦА
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