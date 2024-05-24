«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает серию материалов о турнирных раскладах на финише европейских чемпионатов. На этот раз поговорим о Серии А – там сложилась по-настоящему дикая ситуация.

Равенство очков

Первым делом смотрим в регламент чемпионата Италии. При равенстве очков команды сравниваются по личным встречам (очки, разность голов). Дальше, если нужно, в ход идёт общая разность голов, а потом – общее количество забитых голов.

С прошлого сезона в регламенте Серии А присутствует интересный пункт – если 17-я и 18-я команды набирают одинаковое количество очков, то они не сравниваются по приведённым выше критериям, а проводят между собой матч за выживание. Разобрались.

Билеты в Лигу чемпионов: ситуация дикая

Италия вошла в число двух лучших ассоциаций в рейтинге УЕФА текущего сезона и получила дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов. С учётом этого факта давайте посмотрим на турнирную таблицу.

М Куда Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Интер 37 29 6 2 87:20 93 2 ЛЧ Милан 37 22 8 7 73:46 74 3 ЛЧ Болонья 37 18 14 5 54:30 68 4 ЛЧ Ювентус 37 18 14 5 52:31 68 5 ЛЧ Аталанта 36 20 6 10 67:39 66 6 ЛЕ/ЛЧ Рома 37 18 9 10 64:44 63 7 ЛЕ Лацио 37 18 6 13 48:38 60

«Дженоа» - «Болонья»

«Ювентус» - «Монца»

«Аталанта» - «Торино»

«Аталанта» - «Фиорентина»

Места в Лиге чемпионов на следующий сезон себе обеспечили «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус» и «Аталанта». «Рома» в теории может догнать «Аталанту» по очкам, но римляне окажутся ниже по личным встречам (1 очко против 4).

И теперь к самому интересному. «Аталанта» выиграла Лигу Европы и за счёт этого тоже обеспечила себе путёвку в Лигу чемпионов. Дополнительный, пятый билет в главный турнир континента для Италии с еврокубковым успехом «Аталанты» никак не связан. Если «Аталанта» останется на пятой позиции в Серии А, то она получит билет в Лигу чемпионов за счёт победы в Лиге Европы. А дополнительная путёвка для Италии перейдёт к шестой команде Серии А – то есть к «Роме».

Но если «Аталанта» займёт третье или четвёртое место, то по регламенту она попадёт в Лигу чемпионов за счёт как раз финиша в топ-4 Серии А. Тогда её прямой билет в Лигу чемпионов за счёт победы в Лиге Европы перенесётся не шестой команде чемпионата Италии, а команде с наивысшим рейтингом в квалификации Лиги чемпионов («Бенфике»).

Можно сделать вывод: чтобы шестая команда Серии А оказалась в Лиге чемпионов, «Аталанта» должна остаться на пятом месте. То есть Алексею Миранчуку и компании нужно проигрывать как минимум один матч, чтобы помочь Италии и лично «Роме». Отметим, что игру с «Фиорентиной» бергамаски проведут только 2 июня. Ранее её переносили, но свободных дат до окончания сезона из-за выступлений команд в еврокубках и других турнирах просто не было.

Кстати, на шестом месте Серии А точно финиширует «Рома». «Лацио» может догнать соседей по очкам, но по личным встречам «Рома» будет выше (4 очка против 1).

Лига Европы и Лига конференций

М Куда Команда И В Н П РМ О 6 ЛЕ/ЛЧ Рома 37 18 9 10 64:44 63 7 ЛЕ Лацио 37 18 6 13 48:38 60 8 ЛК Фиорентина 37 16 9 12 58:44 57 9 ЛК (?) Торино 37 13 14 10 36:33 53 10 Наполи 37 13 13 11 55:48 52

«Эмполи» - «Рома»

«Лацио» - «Сассуоло»

«Аталанта» - «Фиорентина»

«Аталанта» - «Торино»

Реклама

«Наполи» - «Лечче»

Если «Аталанта» финиширует в топ-4, то «Рома» попадёт не в Лигу чемпионов, а в Лигу Европы. «Лацио», как мы уже выяснили, не может подняться на шестое место, поскольку уступает «Роме» по личным встречам (1 очко против 4). «Лациале» важно сохранить седьмую строчку, чтобы точно пройти в Лигу Европы. Если же «Лацио» проиграет «Сассуоло», а «Фиорентина» обыграет «Аталанту», то «Лацио» займёт седьмое место и отправится в Лигу конференций. Дело в том, что при равенстве очков «Фиорентина» точно будет выше «Лацио» по общей разности голов (в личных встречах у команд паритет).

И ещё немного интересного – девятое место Серии А тоже может оказаться проходным в еврокубки. Это произойдёт, если «Фиорентина» займёт восьмое место и обыграет «Олимпиакос» в финале Лиги конференций. При таком раскладе «фиалки» пройдут в Лигу Европы как победители Лиги конференций, а билет в Лигу конференций от Серии А перейдёт к девятой команде. Но если «Фиорентина» финиширует в Серии А седьмой, то она попадёт в Лигу Европы через чемпионат, а «Лацио» отправится в Лигу конференций. Тогда девятая команда останется ни с чем.

За девятое место, которое может оказаться еврокубковым, сразятся «Торино» и «Наполи». «Быки» будут играть в гостях у «Аталанты», а неаполитанцы примут «Лечче». Если «Торино» и «Наполи» наберут по 53 очка, выше окажется «Торино» по личным встречам (4 очка против 1).

Борьба за выживание

М Куда Команда И В Н П РМ О 15 Кальяри 38 8 12 18 42:68 36 16 Фрозиноне 37 8 11 18 44:68 35 17 Удинезе 37 5 19 13 36:53 34 18 вылет Эмполи 37 8 9 20 27:53 33 19 вылет Сассуоло 37 7 8 22 42:74 29 20 вылет Салернитана 37 2 10 25 29:78 16

«Фрозиноне» - «Удинезе»

«Эмполи» - «Рома»

«Сассуоло» и «Салернитана» уже вылетели. «Кальяри» не может вылететь из Серии А, поскольку «Фрозиноне» и «Удинезе» будут играть друг с другом, и кто-то точно потеряет очки.

«Фрозиноне» хватит ничьей с «Удинезе», чтобы точно остаться в Серии А. Если же «Фрозиноне» проиграет, то команде нужно будет рассчитывать на то, что «Эмполи» не обыграет «Рому».

«Удинезе» точно не вылетит из Серии А, если обыграет «Фрозиноне». При ничьей фриульцам нужно будет надеяться на потерю очков «Эмполи». Если «Удинезе» проиграет, то команде нужно будет рассчитывать на поражение «Эмполи».

Если «Удинезе» проиграет, а «Эмполи» сыграет вничью, то команды наберут по 34 очка и проведут между собой матч за выживание (смотрим первый абзац о регламенте). Кстати, в прошлом году матч за выживание в Серии А уже был.

«Эмполи» точно останется в Серии А при победе над «Ромой», поскольку «Фрозиноне» и «Удинезе» сыграют друг с другом, и кто-то точно потеряет очки. При ничьей «Эмполи» нужно будет надеяться на поражение «Удинезе» - тогда команды сойдутся в дополнительном матче за выживание. При других раскладах «Эмполи» вылетит.

Реклама

Подготовил Александр Тихий.