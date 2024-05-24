Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не будет работать в команде в следующем сезоне. Об этом «россонери» официально объявили на своём сайте.

Журналист Николо Скира сообщает, что руководство «Милана» приняло это решение 19 апреля, но сообщило о нём официально только сегодня. Пиоли проведёт прощальный матч против «Салернитаны», после чего покинет команду.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Милана» с большой долей вероятности станет португалец Паулу Фонсека.

Напомним, Пиоли возглавил «Милан» летом 2019 года. Специалисту за срок работы удалось вернуть команду в Лигу чемпионов, а затем выиграть с ней чемпионат Италии.