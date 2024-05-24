«Милан» готовит объявление об уходе Пиоли

Руководство «Милана» сегодня, 24 мая, объявит об увольнении главного тренера Стефано Пиоли. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, стороны окончательно договорились о прекращении сотрудничества. Итальянский специалист возглавлял миланский коллектив с осени 2019 года. По итогам сезона-2021/2022 «россонери» стали чемпионами Серии А.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата миланский гранд с 74 баллами занимает второе место в турнирной таблице. В заключительном туре Серии А подопечные Пиоли на своем поле примут «Салернитану».